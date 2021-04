Dziwny tweet Dowództwa Operacji Specjalnych USA. "To atak hakerski"

Usunięty już wpis zawierał tylko słowa "Afganistan" i "Państwo Islamskie" w cudzysłowie. Amerykańskie Dowództwo Operacji Specjalnych przyznało, że poniższy zrzut ekran wpisu jest prawdziwy. Wpis został udostępniony na Twitterze z poziomu iPhone'a. Przedstawiciele instytucji mówili, że był to atak hakerski. Nikomu nie chce się wierzyć w tak banalne wytłumaczenie.

Prawdopodobnie chciał wyszukać te dwa hasła w wyszukiwarce, a zamiast tego użył Twittera. Wytłumaczenie służb jest jeszcze bardziej niepokojące. Jeżeli był to atak hakerski, to znaczy, że cybeprzestępca zdobył hasło dostępu do konta twitterowego, albo przejął władzę nad urządzeniem. Jedno i drugie nie brzmi dobrze, jeżeli mówimy o wysoko postawionych przedstawicielach instytucji wojskowych.