"Dziurawe" F-35. System samolotu zhackowany przez Chiny

Chińczykom udało się zainfekować system jednego z podwykonawców samolotu F-35 Lightning. Spowodowało to konieczność przepisania kodu źródłowego na nowo, co doprowadziło do znacznych opóźnieni projektu i zwiększenia jego ceny. O zdarzeniu poinformował ekspert ds. cyberbezpieczeństwa dr James Lewis podczas sprawozdania dla brytyjskiego departamentu obrony, informuje The Register.