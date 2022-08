Dzień Niepodległości Ukrainy. W Kijowie mamy "paradę rosyjskich wraków"

Ukraina zdecydowała się dosłownie zakpić z Rosjan, prezentując wiele wraków rosyjskiego sprzętu wojskowego. Omawiamy co ciekawsze okazy pokroju wyrzutni rakiet termobarycznych TOS-1A czy armatohaubicy 2S19 Msta-S.

W dniu dzisiejszym prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył kwiaty pod ścianą upamiętniającą poległych obrońców Ukrainy, a na terenie Kijowa od paru dni urządzona jest wystawa wraków rosyjskiego sprzętu wojskowego.

Ta wzbudzała całkiem spore zainteresowanie i znalazły się na niej bardzo ciekawe okazy.

Wyrzutnia rakietowych pocisków termobarycznych TOS-1A

Systemy TOS-1A to 24-prowadnicowa wyrzutnia niekierowanych pocisków rakietowych kal. 220 mm z głowicą termobaryczną osadzona na podwoziu czołgu T-72. Odpalenie salwy trwa parę sekund, a na ostrzelanym terenie nic nie ma prawa żyć. Odpowiada za to charakterystyka działania broni termobarycznej niszczącej wszytko kombinacją bardzo wysokiej temperatury (~ stopni Celsjusza), zużyciem całego tlenu oraz efektem rozrywania powodowanym przez gwałtowne skoki ciśnienia.

Użycie tego typu uzbrojenia na terenach gdzie mogą przebywać cywile jest zabronione przez konwencje genewskie, art. 3 konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych z 2 grudnia 1983 roku oraz ta broń narusza zasadę niezadawania niepotrzebnego cierpienia i nadmiernego okrucieństwa. Całe szczęście zasięg systemu jest ograniczony do maksymalnie do 6 km, co ułatwia jego zniszczenie.

2S19 Msta-S — najnowsza artyleria lufowa w armii Putina

Wprowadzona do uzbrojenia w 1989 roku armatohaubica 2S19 Msta-S opiera się na wykorzystaniu działa kal. 152 mm z automatem ładowania osadzonego na podwoziu czołgu T-80 z silnikiem diesla zapożyczonym z czołgu T-72.

Zasięg w zależności od użytej amunicji wynosi od 24 km do maksymalnie 36 km, a szybkostrzelność może sięgać do 8 strz./min. Załogę tego 42-tonowego kolosa stanowi pięciu żołnierzy. Zgodnie z danymi analityków z oryxspioenkop.com Rosja straciła co najmniej 65 zestawów (mowa tutaj tylko o zniszczonych egzemplarzach potwierdzonych zdjęciami więc faktyczna liczba może być znacznie wyższa).

Czołgi T-73B3M, oraz T-90A - najlepsze czołgi Rosji

Na wystawie rzuciły się też w oczy wraki najnowszych czołgów z rodziny T-72 oraz T-80. Czołgi T-90A to w istocie głęboka modernizacja wozów z rodziny T-72B z lat 90. oferująca m.in. lepszą optoelektronikę, czy pancerz reaktywny Relikt. Najnowszy wariant to T-90M Proryw-3, którego pierwsze sztuki trafiły do rosyjskiej armii w 2020 roku.

Z kolei T-72B3 oraz B3M to modernizacje kolejno z 2011 roku, oraz z 2016 roku. W pierwszym przypadku przystosowano automat ładowania do nowych dłuższych pocisków oraz poprawiono system kierowania ogniem. Z kolei w drugim mamy do czynienia z głębszą modernizacją podnoszącą osiągi czołgu do modelu T-90. W jej ramach czołgi T-72B otrzymały nowy ciężki pancerz reaktywny Relikt, mocniejszy silnik oraz lepszą optoelektronikę obejmującą francuską termowizję.