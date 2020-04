Dwa lata w całkowitej izolacji. Eksperyment uznano za porażkę

Oprócz 8 ochotników (4 kobiet i 4 mężczyzn), w "Biosphere 2" zamieszkało łącznie 3 tys. różnych gatunków zwierząt oraz roślin. Uczestnicy eksperymentu spożywali wszystko, co zdołali samodzielnie wyhodować. Były to m.in.: ziemniaki, fasola, banany, ryż czy buraki. Raz w tygodniu jedli mięso pochodzące od hodowanych zwierząt.

Obecnie kompleks " Biosphere 2" należy do University of Arizona. Uczelnia wykorzystuje go do badań z zakresu ekologii i biologii. Jest również otwarty dla zwiedzających.