Drony z AliExpress nie dla Rosji? Pojawiły się poważne utrudnienia

Wojna w Ukrainie pokazała rolę bezzałogowców we współczesnych konfliktach zbrojnych. Są one niezwykle przydatnym i wielofunkcyjnym narzędziem, które pomaga w obserwacji, zbieraniu danych, wykrywaniu artylerii przeciwnika, czy atakowaniu wrogich pozycji i obiektów. Produkcja dronów na potrzeby przemysłu zbrojeniowego wymaga jednak specjalnych komponentów i często jest czasochłonna. Z tego powodu zarówno Rosjanie, jak i Ukraińcy sięgają pod drony komercyjne, które przerabiają i dostosowują do aktualnych potrzeb.