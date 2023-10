Drony nieznane Ukraińcom. Zaskakujące, skąd Rosjanie mają sprzęt

– Po zbadaniu pozostałości drona można mieć jasność co do procesów inżynieryjnych wroga. Warto zauważyć, że mechanizm napędowy pochodzi z AliExpress, co świadczy o zaradności wroga. Nie jest to pojedyncze wydarzenie – mówił Ignat. Rzecznik podkreślił też, że w bezzałogowcu zidentyfikowano kilka kilogramów materiałów wybuchowych, co wskazuje na duże możliwości w kontekście ataku na wrogie cele.