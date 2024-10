Dron szpiegowski nad Polską. Wiadomo, skąd przyleciał

RQ-4B Global Hawk to dron opracowany przez firmę Northrop Grumman. Jest on uznawany za jeden z kluczowych dronów szpiegowskich na świecie, pełniąc głównie rolę w prowadzeniu rozpoznania powietrznego. Dzięki zaawansowanym technologiom, ten bezzałogowiec potrafi zbierać i przesyłać dane w czasie rzeczywistym, co uczyniło go niezastąpionym w operacjach wojskowych, misjach pokojowych oraz akcjach ratunkowych.