Dolecą do Moskwy dwa razy. Ukraina tworzy rakiety o zasięgu 1000 km

Szef ukraińskiego MON ocenił, że kraj ma "bardzo dobre" perspektywy na stworzenie takiej broni. Biorąc pod uwagę, że takie ogłoszenie padło z ust urzędnika państwowego, można podejrzewać, że w prace zaangażowani są ukraińscy producenci, a program ma charakter rządowy. Według Reznikowa pojawienie się w Ukrainie tego typu rakiet zachęci też zachodnich sojuszników do przekazywania własnego sprzętu o tym charakterze na cele obrony Ukrainy . Nie określił on jednak jakiego rodzaju będą pociski, nad którymi prace podobno już trwają, jednak dostępne są dwa scenariusze - pocisk balistyczny i pocisk manewrujący.

Ukraińska obrona może się poszczycić choćby pociskami przeciwokrętowymi "Neptun", co wskazuje na odpowiednie zaawansowanie produkcji takich komponentów jak awionika rakietowa, systemy naprowadzania, silniki i układ paliwowy, a także infrastruktura naziemna. Mimo wszystko pocisk zwalczający cele naziemne będzie znacząco różnił się od broni przeciwokrętowej. Pocisk manewrujący do użycia na lądzie skanuje powierzchnię pod sobą, porównując ją z własnymi danymi nawigacyjnymi, a także potrafi latać wokół wyznaczonego terenu. Oczywiście, aby osiągnąć zasięg 1000 km, rakieta będzie wymagała znacznie większych zapasów paliwa, co zwiększy gabaryty samego pocisku.