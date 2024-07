Dni stają się coraz dłuższe. Winne zmiany klimatu

Badania opublikowane w "Proceedings of the National Academy of Sciences" rzucają nowe światło na to, w jaki sposób zmian klimatu wpływają na tempo obrotu naszej planety. Zespół naukowców z Jet Propulsion Laboratory NASA oraz ETH Zurich odkrył, że topnienie lodowców na biegunach przyczynia się do spowolnienia obrotu Ziemi, wydłużając dni w niepokojąco szybkim tempie.