DNA dżumy znalezione w mumii. Ma ponad 3,3 tys. lat

Naukowcy dokonali przełomowego odkrycia - znaleźli DNA bakterii Yersinia pestis w mumii z Egiptu, datowanej na ok. 3,3 tys. lat temu. To najstarszy potwierdzony przypadek dżumy poza Eurazją, co sugeruje, że choroba ta była obecna w Afryce Północnej już w epoce brązu.