Dlaczego zdjęcia UFO są niewyraźne? Prosty eksperyment wyjaśnia tajemnicę

To żaden sekret, że oficjalne – w tym także wojskowe – dokumenty zawierają informacje o takich obiektach. Nie ma w tym nic sensacyjnego. Nowy typ samolotu, którego sygnatury radarowej nie ma do czego porównać, lecący bez aktywnego systemu identyfikacji swój-obcy i bez łączności radiowej jest – z punktu widzenia operatora radaru czy centrum kontroli lotu – niczym innym, jak właśnie niezidentyfikowanym obiektem latającym.

Dlaczego zdjęcia UFO są niewyraźne?

Profesjonalista fotografuje "UFO"

Pokazują one ten sam obiekt – samolot Boeing 767-322 ER, czyli potężną maszynę o długości 55 metrów, uchwyconą podczas lotu z dystansu (po uwzględnieniu pułapu i odległości) około 12,5 km. Do wykonania kolejnych fotografii posłużyły:

Czym fotografować odległe obiekty?

Jak widać popularny sprzęt, który świetnie radzi sobie przy robieniu selfie czy zdjęć kotów, w przypadku odległych obiektów rejestruje… no właśnie – to, co widać powyżej. Czyli bezkształtną plamę, bardzo podobną do tego, co widzimy na wielu relacjach dotyczących różnych "latających spodków".