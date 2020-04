Dezynfekcja w Stalowej Woli. Miasto chce zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców

Odkażanie miasta rozpoczęło się 2 kwietnia, ale władze już wcześniej przygotowały się do jego przeprowadzenia. Od polskiej firmy Supersnow zamówiono specjalną maszynę – Armatkę 700 ASE, która w normalnych warunkach służy do produkcji śniegu . Jest wyposażona w system 19 zbiorników (każdy o pojemności 1 tys. litrów).

Akcja odkażania miasta

- Chcemy żyć normalnie, ale do tego potrzebne są odpowiednie zabezpieczenia. W związku z tym dziś rusza dezynfekcja miasta – informował Lucjusz Nadbereżny prezydent miasta Stalowej Woli.

Na oficjalnej stronie miasta Stalowa Wola można przeczytać, że taka pojemność armatki, która jest transportowana przez specjalnie przygotowany do tego samochód, pozwala "na przejechanie około 30 km trasy przy szerokości oprysku 8 metrów. W ciągu minuty wytwarza około 10 miliardów kropli, co pozwala rozprowadzić środek dezynfekcyjny dość równo po całej zakładanej powierzchni".

Odkażanie bezpieczne dla ludzi

Armatka rozpyla profesjonalny płyn do dezynfekcji, który jest bezpieczny dla ludzi, zwierząt, roślin oraz środowiska. Władze miasta planują odkażenie całej Stalowej Woli. Apelują również do mieszkańców, aby stosowali się do zaleceń wydawanych w komunikatach. Chodzi przede wszystkim o schodzenie z trasy przejazdu ze względów bezpieczeństwa.