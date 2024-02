Deszcz pocisków z Polski. Spadną prosto na Rosjan

Systemy artyleryjskie i amunicja do nich to najbardziej potrzebne wsparcie do Ukrainy – tak jeszcze na początku 2024 r. twierdził Kyryło Budanow, szef Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy. Kraj obrońców od dawna mierzy się z problemem niedoboru amunicji artyleryjskiej, zatem zdaniem szefa wywiadu konieczne jest gwałtowne zwiększenie liczby broni – bez znaczenia na jej wiek i rodzaj.

Podczas gdy do sieci trafiają kolejne nagrania przedstawiające ostrzał rosyjskich pozycji z wykorzystaniem ukraińskiej artylerii, jedno z ostatnio opublikowanych zdjęć pokazuje, że swój udział w atakach ma też amunicja pochodząca z Polski. Jednocześnie to jeden z nielicznych przypadków, kiedy udokumentowane jest użycie polskiej amunicji na froncie.

Na zdjęciach, które na platformie X publikuje użytkownik @Dawid_92PL widać pocisk OF-540 (kal. 152,4 mm) z zakładu Mesko w Skarżysku Kamiennej do armatohaubic Dana. Wyjaśnijmy, że OF-540 to pocisk odłamkowo-burzący, który – jak wynika ze zdjęć – nie pochodzi z rezerw wojskowych, a z produkcji w 2022 r. Portal Defence24 zauważa, że oznacza to, iż dostawy tego typu pocisków były realizowane z bieżącej produkcji i mogły trwać również w 2023 r. Wspomniana amunicja jest wykorzystywana do ostrzeliwania Rosjan armatohaubicami Dana.

Ukraińcy mieli do tej pory otrzymać przynajmniej 13 systemów artyleryjskich Dana wz.77. To czechosłowacka broń oparta o podwozie ciężarówki Tatra T-815 8x8. Uzbrojenie tej konstrukcji stanowi haubica kal. 152 mm z lufą o długości 36 kalibrów, która pozwala wynosić pociski na odległość od 18 km (w przypadku pocisków OF-540) do 28 km (amunicja DN1CZ).

Szybkostrzelność broni wynosi natomiast 4 strz./min. Dodatkowym uzbrojeniem artylerii Dana wz.77 jest zaś wielkokalibrowy karabin maszynowy DSzKM kal. 12,7 mm. Wóz waży niemal 30 t i dzięki jednostce napędowej Tatra T2-930-34 generującej moc na poziomie 345 KM rozpędza się do prędkości maksymalnej 80 km/h.

Norbert Garbarek, dziennikarz Wirtualnej Polski