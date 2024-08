Delfiny w Bałtyku. Jak się wobec nich zachowywać?

Dr Tatiana Guellard z Centrum Edukacji Akwarium Gdyńskiego, która jest ekspertem w dziedzinie morskiej fauny, potwierdziła w rozmowie z PAP, że sfilmowane ssaki to delfiny zwyczajne. To gatunek, który już wcześniej był sporadycznie zauważany w okolicach polskiego wybrzeża.

- Warto zaznaczyć, że Bałtyk nie jest ich naturalnym środowiskiem występowania. Są to organizmy typowo morskie, a więc preferujące wody o wyższym zasoleniu. Występują one niemal we wszystkich morzach klimatu tropikalnego i umiarkowanego, wybierając raczej cieplejsze i bardziej zasobne w pokarm akweny. Osobniki, o których mówimy przedostały się do nas przez Cieśniny Duńskie, najprawdopodobniej goniąc za pokarmem lub z czystej ciekawości, eksplorując dany teren. Są to zwierzęta ciekawskie, towarzyskie i niezwykle inteligentne – zaznaczyła. dr Guellard.