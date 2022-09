Czy można nagrywać policjantów podczas interwencji? Wyjaśniamy, czy jest to dozwolone

Takie same zasady dotyczą nagrywania służb porządkowych podczas pełnienia ich obowiązków. Należy jednak robić to w taki sposób, aby nie utrudniać pracy funkcjonariuszy. Dodatkowo eksperci uważają, że policjanci nie mają prawa usuwania nagrań i zdjęć z naszych urządzeń - czy dotyczy to nagrywania interwencji czy innych działań policjantów. Mogłoby to nosić znamiona przekroczenia uprawnień.

Warto też pamiętać, że nagrywanie to nie to samo, co publikowanie zrobionych nagrań czy zdjęć. Do tego potrzebna jest zgoda uwiecznionych na nich osób, co wynika z art. 81 ustawy o prawie autorskim. Mówi on: "rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie".