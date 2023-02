Czekaliśmy na to prawie 40 lat. Przerażający widok wraku Titanica na nagraniu

Zabrał na pokład ponad 2 tysiące pasażerów, spośród których 1,5 tys. straciło życie na skutek tragicznego rejsu w 1912 r. rozpoczętego w Southampton. Titanic to legendarny już transatlantyk, który z każdym rokiem dosłownie znika z dna Atlantyku. Wyniszczające warunki na głębokości ok. 4 km są dla statku nieubłagalne, a zatem warto docenić nieopublikowany jak dotąd materiał, który nagrano podczas ekspedycja WHOI niemal 40 lat temu. Film nie zawiera komentarzy, nie był edytowany i pozwala "wciągnąć się" w historię Titanica. Musicie to zobaczyć.

Nieopublikowane nigdy dotąd nagranie z wraku Titanica

Zejście na wrak Titanica ponad 70 lat po jego zatonięciu

Ekspedycja zorganizowana przez nurków z WHOI i Narodowego Instytutu Oceanografii we Francji odbyła się na początku września w 1985 r., czyli ponad 70 lat po tragicznym dla Titanica rejsie. Kolejne zejście do wraku statku miało miejsce rok później, kiedy to zdecydowano się zanurzyć z kamerami. Naukowcy wykorzystali batyskaf DSV Alvin, który na co dzień był używany do prac badawczych oraz ratunkowych w WHOI. Do współpracy z niewielkim pojazdem podwodnym użyto zdalnie sterowanego statku Jason Junior, a obie maszyny łączył niemal 100-metrowy przewód.

Źródło zdjęć: © WHOI | Woods Hole Oceanographic Institution Statek Alvin, z którego sterowano maszyną Jason Junior

Nagranie jest o tyle istotne dla zainteresowanych historią Titanica, że to właściwie pierwszy materiał (dodatkowo tak długi, bo trwający niemal 1,5 godziny), który zarejestrowano po dotarciu do wraku statku z kamerami. Do tej pory, przez 37 lat film nie był dostępny w przestrzeni publicznej.

"Widoki były przerażające"

Robert Ballard, który był jednym z uczestników ekspedycji na wrak Titanica, w wywiadzie dla tygodnika Associated Press, na który powołuje się serwis NBC twierdzi, że "widok był przerażający". Wynika to z uświadomienia sobie, jak dużą konstrukcją był wówczas luksusowy transatlantyk. Dodatkowych wrażeń dodawały pozostawione przez pasażerów buty. Nic poza nimi - brakowało ludzkich ciał i kości, ale pomimo tego, "to było tak, jakby ludzie patrzyli na nas" - dodaje Ballard.

Na temat wyprawy wypowiadał się także inżynier WHOI, Andy Bowen, który zwraca uwagę na trudności, z jakimi mierzyli się naukowcy. "Największym wyzwaniem jest oddalenie i głębokość. Temperatura wody jest bliska zera, a z uwagi na panujące ciśnienie, sprzęt może się uszkodzić". Batyskaf - jak zresztą widać na nagraniu - podołał wyzwaniu i dostarczył historyczne nagranie, które dziś możemy oglądać pierwszy raz w całości - po niespełna czterech dekadach oczekiwania.

Norbert Garbarek, dziennikarz Wirtualnej Polski