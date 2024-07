Czegoś takiego nie widzieli. Nie wiadomo, co to za broń

Jak podaje portal Defense Express, niezidentyfikowany statek powietrzny wizualnie znacznie różni się od popularnych Shahedów-136, które zresztą były wykorzystane w sobotnim ataku. Co również istotne – tajemnicza broń poruszała się na wyjątkowo małej wysokości. Miało to być maksymalnie 30 m, co zaś oznacza, że nieznana Ukraińcom konstrukcja jest dronem kamikadze.

To ważne ustalenie szczególnie w świetle podobieństwa do statku Zala 421-20. Ten jest narzędziem przeznaczonym do rozpoznania z wysokości, więc co do zasady nie porusza się na tak małej wysokości. Choć ze zdjęć, do których dotarli dziennikarze Defense Express ma wynikać, że tajemniczy bezzałogowiec jest podobny do 421-20, nadal ma sporo różnic, które sugerują, że Rosjanie użyli zupełnie innego i nieznanego dotąd w Ukrainie sprzętu.