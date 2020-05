Cybertruck od Elona Muska może stać się wozem policyjnym. Pod jednym warunkiem

To nie pierwszy przypadek, kiedy pojawiają się informacje o możliwym wykorzystaniu Cybertrucka jako samochodu policyjnego. Nie tak dawno pisaliśmy o tym, że futurystyczny pickup od Elona Muska wzbudził zainteresowanie policji z Dubaju .

Zmiana lokalizacji fabryki Tesli

Burmistrz Tulusy chce przekonać Elona Muska, aby przeniósł fabrykę Tesli do Oklahomy. Jeśli do tego dojdzie, wykorzysta lokalnie produkowane pickupy. Uważa również, że Tesla i Tulusa są do siebie bardzo podobne, bo zostały założone przez pionierów, którym udało się zrealizować swoje marzenia.