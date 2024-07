Co czwarty kleszcz zaraża. Na wschodzie Polski jest jeszcze gorzej

W celu przeprowadzenia badań, zespół badawczy składający się z naukowców i studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego wyposażył się w białe flagi o powierzchni jednego metra kwadratowego. Flag tych użyto do obmiatania roślin i traw w 72 różnych lokalizacjach w Zielonej Górze. Badania przeprowadzono w różnych miejscach, takich jak parki, skwery, trawniki w centrum miasta oraz tereny zielone znajdujące się w pobliżu przedszkoli i szkół.

Po zebraniu kleszczy, które przyczepiły się do flag, przeprowadzono badania. Wyniki analizy wykazały, że 25 proc. zebranych kleszczy było nosicielami krętków Borreli, które są odpowiedzialne za wywołanie boreliozy u ludzi.

- Niebezpieczny dla nas jest kleszcz pospolity, ponieważ to on atakuje człowieka – wyjaśnił Ciebiera. Kleszcz łąkowy natomiast żeruje na sarnach, dzikach czy jeleniach. - Ten odsetek patogenów w kleszczach jest różny i zależy od środowiska, czy to jest w mieście, czy poza miastem. Ale rzeczywiście w północno-wschodniej czy wschodniej Polsce tej boreliozy jest więcej – dodał.