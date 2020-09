Ciepły, pachnący chleb na śniadanie? Wypiekacz zrobi go za ciebie

Jeżeli spędzałeś wakacje u babci na wsi, z pewnością pamiętasz zapach ciepłego pieczywa i smak słodko-kwaśnych konfitur na chrupkiej pajdzie chleba. Dzisiaj rzadko pieczemy chleb, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby powrócić do tej niezwykłej sztuki. Dzięki nowoczesnej technologii pieczenie chleba jest dziś prostsze niż kiedykolwiek.

Pieczenie chleba? Prostsze niż sądzisz

Ciepły chleb na śniadanie według sprawdzonej receptury i bez brudnych rąk? Teraz to możliwe. Dzięki małym i kompaktowym wypiekaczom potrzebujesz jedynie przepisu i kilku składników. Wszystko wystarczy umieścić w odpowiedniej komorze, która za ciebie wymiesza i wyrobi ciasto na chleb, a potem upiecze.

Wypiekacze są nie tylko funkcjonalne i proste w obsłudze, ale również inteligentne. Jeżeli masz ochotę cieszyć się świeżym pieczywem na śniadanie, możesz wybrać program, który zrobi za ciebie wszystko, kiedy ty śpisz. Po wstaniu z łóżka, wystarczy jedynie wyjąć chleb, pokroić na kawałki i zaprosić resztę rodziny do kuchni. Tym razem jednak nie będziesz musiał nikogo prosić. Gwarantujemy, że zapach świeżo upieczonego chleba postawi na nogi nawet największych śpiochów.

Dlaczego warto?

Wypiekacz do chleba przestał być kuchennym rarytasem i dodatkiem do AGD, a stał się koniecznością. W czasach, w których kupienie zdrowej i lokalnej żywności o prostym składzie stało się rzadkim przywilejem, opiekacz może być formą powrotu do pieczenia i gotowania we własnym domu.

Lekarze i dietetycy biją na alarm - każdego roku statystyczny Polak zjada kilkadziesiąt kilogramów soli i cukru w formie dodatków w kupowanej żywności. Czytanie składów bywa jedynie powierzchownym rozwiązaniem. Wciąż przecież pozostają wątpliwości innej natury – z jakiej mąki został zrobiony chleb? W jakich warunkach wyrósł? Ile dokładnie gram soli zostało zużytych do upieczenia jednego bochenka, a nie np. 100 gramów chleba?

Dla osób z nietolerancją glutenu i drożdży

Pozostaje jeszcze kwestia alergii pokarmowych i nietolerancji. Upieczenie własnego chleba zwalnia nas z krępującego obowiązku pytania w piekarniach o gluten, nabiał czy drożdże. Teraz sami dyktujemy warunki i możemy zrobić taki chleb, jaki odpowiada nam najbardziej.

Wypiekacze do chleba - wiele funkcji w jednym

Wypiekacz do chleba sprawdzi się również do pieczenia ciast. To świetna sprawa w sytuacji niespodziewanej wizyty gości. Teraz wystarczy jedynie skompletować składniki, nastawić odpowiedni program i wrócić do przyjaciół. Nie musisz pilnować czasu, ani sprawdzać patyczkiem, czy w środku jest miękkie. Wypiekacz zrobi wszystko za ciebie – będzie nieodzowną pomocą kuchenną – nie zajmując przy tym zbyt wiele miejsca.