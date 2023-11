Ciemna i chłodna zima w Rosji? Ukraina chce atakować gazociągi

Ukraina chce, by tej zimy Rosjanie wyraźnie odczuli konsekwencje swoich działań. Zgodnie z zapowiedziami Hermana Hałuszczenki, ministra energetyki Ukrainy, celami ukraińskich wojsk mają być elementy rosyjskiej infrastruktury energetycznej. Jak podaje Politico, jeśli Moskwa będzie intensyfikować ataki na ukraiński system elektroenergetyczny, odpowiedź będzie jednoznaczna.

Herman Hałuszczenko stwierdził w rozmowie z Politico, że rosyjscy hakerzy regularnie atakują ukraińską sieć elektroenergetyczną. Kijów spodziewa się, że zimą pojawią się też częstsze ataki fizyczne, co miałoby generować duże problemy z zasilaniem budynków w energię. Niższe temperatury zwiększają zapotrzebowanie na energię elektryczną, a także na paliwa.

Choć Europa stara się odcinać od rosyjskiej ropy i gazu, Rosjanie nadal zarabiają ogromne pieniądze na eksporcie paliw, co sprawia, że Rosja ma duży wpływ na ich ceny na światowym rynku. Hałuszczenko stwierdził, że ewentualne ataki na infrastrukturę nie przełożą się na wzrost cen, bo inni dostawcy pokryliby ewentualne straty ze strony Rosjan. "To są paliwa, które można kupić nie tylko w Rosji. Jestem pewien, że świat by sobie poradził".