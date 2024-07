Ciągnik jako radiowóz. Stosują go w lasach i na wsiach

Nietypowy radiowóz mają na wyposażeniu policjanci z hrabstwa Derbyshire w East Midlands w Anglii. Jak podaje serwis farmer.pl, tamtejsi policjanci mogą korzystać z ciągnika rolniczego marki Valtra. Służy on w sytuacjach, kiedy standardowe radiowozy są bezsilne. Ciągnik wykorzystywany jest przede wszystkim do zwalczania przestępczości na terenach wiejskich i leśnych.

Niektórzy uważają, że tego rodzaju pojazd w policji wcale nie jest potrzebny. Policja uważa, że traktor jak najbardziej się przyda, choć do tej pory nie udało się go wykorzystać do żadnej spektakularnej akcji.