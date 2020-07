Chip do "kontroli umysłów”? Japończycy opracowali odpowiednią technologię

Naukowcy z japońskiego Nara Institute of Science and Technology (NAIST) zaprezentowali najmniejszy na świecie chip optyczny, który jest w stanie kontrolować aktywność neuronalną w mózgach ludzi i zwierząt.

Taki wynalazek to pożywka dla wszelkich teorii spiskowych. Chip jest wystarczająco mały, by wszczepić go pod skórę w sposób niewykrywalny i niewyczuwalny przez organizm. Jak można przeczytać w AIP Advances, urządzenie przekształca światło podczerwone w światło niebieskie w celu kontrolowania aktywności neuronów i jest najmniejszym bezprzewodowym chipem optycznym, jaki został do tej pory opracowany.