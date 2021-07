Chiny usuwają pandę wielką z listy zagrożonych gatunków. To wielki sukces!

Rząd Chińskiej Republiki Ludowej od lat 70. XX wieku, raz na 10 lat, zarządzał spis liczebności osobników pand wielkich w regionach Syczuan, Gansu oraz Shaanxi. Żyje tam w przybliżeniu 87 proc wszystkich pand. W 2003 roku liczba zwierząt wynosiła 1596 sztuk, a już w 2016 - 1800, co spowodowało, że WWF usunęło je z listy gatunków zagrożonych wyginięciem i określiło je jako wrażliwe. Chiny były sceptyczne co do tego pomysłu.