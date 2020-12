Chiny rozbiły statek kosmiczny na Księżycu. W ten sposób chcą ochronić ludzkość

Kosmiczne śmieci na Księżycu

- Jest to ważne zobowiązanie Chin jako odpowiedzialnego dużego kraju na rzecz pokojowej eksploracji i wykorzystania przestrzeni kosmicznej przez ludzi – powiedział przedstawiciel CNSA w rozmowie z portalem SCMP.

Niebezpieczne odpady w kosmosie

Silniki jonowe firmy SatRevolution mają zastosowanie w przypadku nanosatelitów w standardzie CubeSat. Są to miniaturowe satelity, które w momencie wystrzelenia posiadają objętość jednego litra o wymiarach kostki 10×10×10 cm, których waga nie przekracza 1,33 kilograma. Wykorzystuje się je głównie w badaniach naukowych, a zwłaszcza w badaniu i obserwacji kosmosu.

Ze względu na wykorzystywane paliwo, czyli teflon, urządzenia osiągają większą wydajność niż silniki chemiczne. Teflon zajmuje znacznie mniej miejsca niż inne rodzaje paliw. Dlatego jest to idealne rozwiązanie dla urządzeń o niewielkich rozmiarach.

Nowoczesne urządzenie pozwala na utrzymanie większej stabilności poruszania się satelity na orbicie bez względu na fazę życia, w jakiej się znajduje. Po zakończonej misji wystarczy obrócić satelitę tyłem do kierunku lotu. Po uruchomieniu silnika satelita wytraca prędkość, co pozwala na schodzenie na coraz niższe orbity. Ostatecznie dociera do atmosfery, gdzie rozpoczyna się proces jego spalania.