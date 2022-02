Chiny przetestują największą na świecie latającą łódź. AG600 ma wielkość Boeinga 737

Latająca łódź AG600 będzie miała wielkość porównywalną do Boeinga 737, czyli jednego z najpopularniejszych samolotów pasażerskich. Boeing 737, w zależności od wersji, może mieć długość od 28,6 do 42,1 m, a rozpiętość jego skrzydeł może wynosić od 28,3 do 35,7 m. Na pokładzie AG600 zmieści się do 50 pasażerów, a samolot będzie poruszał się z prędkością wynoszącą około 500 km/h.