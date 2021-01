Chiny budują pierwszą na świecie zintegrowaną sieć komunikacji kwantowej

Pierwsza na świecie zintegrowana kwantowa sieć komunikacji

W przeciwieństwie do konwencjonalnego szyfrowania komunikacja kwantowa jest uważana za niemożliwą do złamania. Tym samym uważa się ją za podstawę przyszłego przesyłania informacji przez banki, agencje państwowe, ale też działania wielu innych sektorów gospodarki.

Rdzeniem komunikacji kwantowej jest kwantowa dystrybucja klucza (QKD), która wykorzystuje stany kwantowe cząstek - np. fotony - aby utworzyć ciąg zer i jedynek. Jeśli dochodzi do jakiejkolwiek próby "przejęcia" połączenia między nadawcą a odbiorcą, wówczas dochodzi do zmiany tego ciągu liczb lub samego klucza, co jest natychmiast zauważalne.