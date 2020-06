Chiny budują bazę danych DNA wszystkich mężczyzn w kraju

Policja przychodzi w tej sprawie do domów i szkół, aby pobrać krew i zdobyć informacje genetyczne.

Dodatkowo przynajmniej jedna amerykańska firma, Thermo Fisher, pomaga Chinom w tej sprawie – sprzedała ona chińskiej policji zestawy testowe dostosowane do ich potrzeb. Amerykańscy ustawodawcy krytykowali Thermo Fishera za to działanie, ale firma broni swoich "interesów biznesowych".

Kara za… przestępstwa krewnych?

Jednak obrońcy praw człowieka, czy nawet niektórzy urzędnicy w Chinach, są naturalnie zaniepokojeni skalą naruszeń prywatności, których wymaga zmuszanie ludzi do oddania własnego kodu genetycznego. Co jeszcze bardziej niepokojące, niektórzy z nich podejrzewają, że taka baza może służyć… do karania rodzin za występki ich krewnych.