Chiny. Bombowiec przyszłości gotowy? To odpowiedź na amerykański B-21 Raider

Chiny zaprezentowały film zachęcający młodzież do wstępowania do Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Choć główną rolę odegrały w nim myśliwce J-20, uwagę ekspertów zwrócił tajemniczy samolot przykryty plandeką. Być może to bombowiec przyszłości H-20.

Chiny zaprezentowały bombowiec przyszłości? Nowy film trafił do sieci Źródło: YouTube