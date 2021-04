Chińska szczepionka na COVID-19 i nowe wyniki badań. "To bardzo dobra wiadomość"

Jak wynika z przytaczanych badań, o których informuje serwis Science , odnotowana skuteczność CoronaVac na poziomie około 50 proc. to pozytywna informacja. Wskazuje bowiem, że chińska szczepionka w realnym świecie chroni przed SARS-Cov-2 w praktycznie takim samym stopniu, jak wynikało to wcześniej z badań klinicznych. Co najważniejsze, nowe warianty koronawirusa nie wpływają na ten wynik negatywnie.

Co interesujące, chociaż skuteczność chińskiej szczepionki CoronaVac na poziomie 50 proc. wydaje się być niska w stosunku do wyników klinicznych powyżej 90 proc. w przypadku szczepionek mRNA, w praktyce nie jest to tak oczywiste. Okazuje się bowiem, że w przypadku wariantu P.1 koronawirusa, chińska szczepionka może co prawda mniej chronić przed łagodnym przebiegiem choroby, ale dużo skuteczniej przez trudną hospitalizacją i śmiercią.