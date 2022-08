Rój Perseidów 2022. NASA przypomina, kiedy spojrzeć w niebo

Maksimum roju Perseidów to wyjątkowa okazja dla wszystkich fanów obserwacji nocnego nieba do zobaczenia tzw. deszczu spadających gwiazd. NASA przypomina o terminie tego wydarzenia i zwraca uwagę, że zbiegnie się ono z sierpniową pełnią Księżyca. Wyjaśniamy, dlaczego to nie jest dobra wiadomość.