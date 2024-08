Chińska odpowiedź na Starlink. Pierwsza partia już na orbicie

Zgodnie z planem, w ciągu tego roku ma zostać wystrzelonych 108 satelitów, a do końca 2025 r. ich liczba ma wzrosnąć do 648. Chińczycy odpowiedzialni za projekt dążą do osiągnięcia "globalnego dostępu do internetu" do 2027 r. Do 2030 r. na niskiej orbicie okołoziemskiej ma krążyć 15 tys. ich satelitów.