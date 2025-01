Chcieli wycofać rosyjski sprzęt. Po roku zmienili zdanie

Tajemnicą pozostaje jednak to, jak Malezji udało się zrealizować program modernizacyjny Su-30, skoro jeszcze w 2024 r. rozważano wycofanie samolotów z użycia. Analitycy z Defense Express sugerują, że Malezja mogła skorzystać z pomocy Indii . To właśnie z tego kraju mogły pochodzić części niezbędne do przeprowadzenia prac serwisowych.

Warto też dodać, że sami Rosjanie mają obecnie duże problemy z dostępnością komponentów do samolotów, wobec czego muszą korzystać z pomocy sojuszników i szukać wsparcia za granicą. Dość wspomnieć, że w latach 2022-2023 rosyjski producent Su-30 kupił za granicą komponenty do samolotów własnej produkcji za kwotę niemal 420 mln dolarów. Malezja była wtedy jednym z krajów, od których Federacja Rosyjska zakupiła części.

Wyjaśnijmy, że Su-30MKM to wariant Su-30 przeznaczony do malezyjskich sił powietrznych (i rozwinięcie wersji eksportowej Su-30MK). Napęd tej maszyny stanowią dwa silniki turbowentylatorowe Liulka Ał-31FP, które rozpędzają samolot do prędkości maksymalnej 2120 km/h na dużej wysokości. Zasięg Su-30MKM określa się zaś na 3000 km. Uzbrojenie tego myśliwca stanowi z kolei przede wszystkim jedno działko lotnicze kal. 30 mm GSh-30-1. Do tego nie brakuje też miejsca na dodatkową broń umieszczaną na 12 punktach mocowania o łącznej nośności do 8,1 t.