Chcesz uciec na koniec świata? Poczta szuka pracownika do placówki na Antarktydzie

Nietypowe ogłoszenie pojawiło się na stronie brytyjskiej stacji polarnej Port Lockroy, która mieści się na wyspie Goudier. To właśnie tam znajduje się najbardziej oddalona od cywilizacji placówka pocztowa, do której poszukiwany jest pracownik. Jedno jest pewne - tłoku i długich kolejek tam nie zastaniemy.

Port Lockroy na Antarktydzie (Wikimedia Commons CC BY)

Port Lockroy to historyczna brytyjska baza na wyspie Goudier u wybrzeży Półwyspu Antarktycznego, która została założona w 1944 roku i działała do 1962 roku. Obecnie jest jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc przez turystów podróżujących na Antarktydę. Każdego roku odwiedza ją ok. 18 tys. osób.

To właśnie tych turystów ma obsługiwać listonosz, którego poszukują przedstawiciele Portu Lockroy. Jednak to nie koniec obowiązków, ponieważ do nich należeć będzie także m.in. rozmowa i pomoc turystom, którzy będą chcieli dowiedzieć się więcej o bazie.

Poza pocztą na półwyspie znajduje się również sklep z pamiątkami i muzeum. Listonosz (podobnie jak i inni pracownicy placówki) będzie odpowiedzialny za konserwację Portu Lockroy w okresie letnim, w tym sprzątanie po pingwinach, które odwiedzają od czasu do czasu Port. A tych bywa sporo, ponieważ wyspa jest zamieszkiwana przez ok. 2000 osobników.

Minusy pracy? Poza stosunkowo niskimi temperaturami, należy liczyć się z brakiem dostępu do internetu oraz bieżącej wody. Problemem może być również ograniczona dieta - cały prowiant przyjedzie na wyspę razem z pracownikami, więc trudno mówić o świeżym jedzeniu.

Pracownicy są zatrudniani na sześciomiesięczną umowę - od listopada do marca. Od kandydata oczekuje się, że przez cały ten czas będzie mieszkał i pracował na wyspie, a ponadto brał udział w obowiązkowych szkoleniach i spotkaniach. Po 14 dniach pracy przypada pracownikowi jeden dzień wolny.

Rekrutacja otwarta jest dla osób z całego świata - jedyny wymóg to możliwość przylecenia do Wielkiej Brytanii na szkolenia i możliwość swobodnego podróżowania przez Amerykę Południową na Antarktydę. Jesteście zainteresowani? Zgłoszenia przyjmowane są do 9 marca 2020 roku i rozpatrywane do 18 kwietnia 2020 roku. Więcej szczegółów znajdziecie tutaj.