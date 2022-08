Był tak wielki, że mógł zjeść ogromną orkę na kilka kęsów. Naukowcy pokazali model

Megalodon to wymarły już, prastary rekin. Najnowsze badania pokazują, że Otodus megalodon był większy, szybszy i bardziej straszniejszy niż dotychczas sobie wyobrażaliśmy. Wyobraźcie sobie, że potrzebował tylko pięciu gryzów, by w całości zjeść ośmiometrową orkę.

W dzienniku naukowym "Science Advances" zostały opublikowane badania zespołu naukowców, którzy pochylili się nad tematem prehistorycznego giganta – megalodona. Ta ogromna ryba fascynuje ludzi od lat. Mógł być to największy żyjący w dawnych wodach rekin, który był wyjątkowo żarłoczny.

Już sama nazwa megalodon oznacza "wieki ząb", co wskazuje na charakterystyczną cechę tego zwierzęcia. Według badaczy, ten rekin żył na Ziemi od około 20 milionów lat temu do 3,6 miliona lat temu, na co wskazują skamieliny. Niestety do dziś nie zachował się żaden kompletny szkielet ryby, a głównie zęby i kostne pozostałości.

W świetle najnowszych badań to, co wiedzieliśmy o megalodonie dotychczas nie było prawdą. Najlepszym przykładem są założenia, że żarłacze białe najbliższymi krewnymi megalodona. Otóż nie. To kompletnie osobny gatunek rekina, a teoria pochodzi z początku lat 90. XX wieku. Najnowsze raporty sugerują coś zupełnie innego, a kluczowe są tu wspomniane wcześniej wielkie zęby.

Naukowcy zrekonstruowali trójwymiarowy model megalodona w oparciu o dobrze zachowane skamieniałości rekina. Wygląda na to, że mógł on mieć około 16 metrów długości, a nie 9,2 metra. Szacunki naukowców na podstawie największych odnalezionych zębów mówią, że maksymalna długość ciała megalodona dochodziła nawet do ok. 20 metrów.

Na podstawie porównania trójwymiarowego modelu megalodona z jego bardziej współczesnymi krewnymi wyszło, że swobodnie pływał z większą prędkością. Według naukowców było to około 3 mil na godzinę, czyli niecałe 5 km/h. Chodzi tu o prędkość porównywalną do zwykłego chodu, nie o sprint podczas polowania. Dla porównania najszybsze walenie na świecie "spacerują" z prędkością ok 3 km/h.

Zapytacie, co ze wspomnianymi wcześniej orkami, a my spieszymy z wyjaśnieniem. Na modelu 3D wyszło, że megalodon mógł otworzyć swoją paszczę na około 1,8 metra i połykał swoje ofiary w całości. Dawniej panowało przekonanie, że te rekiny polowały jedynie na mniejsze ofiary, lecz jak się okazuje, nie pogardziły większym wyzwaniem, jak na przykład ośmiometrową orką, którą były w stanie pożreć na 5 razy.