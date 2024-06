Bundeswehra otwiera oczy. Zwiększa zamówienie na amunicję

Pociski tego typu to podstawowy kaliber artylerii NATO , które są wystrzeliwane głównie przez samobieżne haubice, w tym niemieckie Panzerhaubitze 2000 . Jak podał portal tygodnika "Spiegel", zamówienie ma na celu "zapełnienie w dużej mierze pustych magazynów Bundeswehry". Nowe zamówienie może oznaczać wydatek ok. 880 mln euro.

Panzerhaubitze 2000 to armatohaubica z lufą o długości 52 kalibrów osadzana na podwoziu gąsienicowym. Cały pojazd waży aż 57 ton, a więc jest znacznie cięższy np. od polskiego konkurenta w postaci armatohaubicy Krab o masie 48 ton. Odbija się to negatywnie na mobilności, ale Panzerhaubitze 2000 nadrabia m.in. szybkostrzelnością do 10 strz./min i opcją ostrzeliwania celów pięciostrzałową salwą w niszczycielskim trybie MRSI. Podstawowe pociski wykorzystywane w tym systemie mają zasięg ok. 35 km.