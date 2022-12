Nie od dziś wiadomo, że erę smartfonów zapoczątkowała marka Apple. Telefon z logo nadgryzionego jabłka jest nadal najczęściej wybierany, choć obecne podwyżki cen i konkurencja mogą to szybko zmienić. Szeroki wybór pozwala na znalezienie naprawdę dobrego urządzenia za niewielką cenę. Większość z nich to sprawdzone, funkcjonalne i przy okazji niedrogie smarfony, które są wytrzymałe, mają dobrą baterię oraz świetny aparat. Postanowiliśmy rzucić sobie wyzwanie i sprawdzić najlepiej oceniane telefony, które posiadają 108-megapikselowy aparat.

Ten smartfon jest propozycją dla naprawdę wymagających użytkowników. Zaskakuje wydajnością, wyróżniającym się wyglądem oraz innowacyjnymi rozwiązaniami. Posiada on akumulator o pojemności 5000 mAh oraz funkcję szybkiego ładowania, dzięki której nie musisz się martwić o stan naładowania baterii, ponieważ szybko go uzupełnisz. Smartfon jest wyposażony w system 3 aparatów tylnych. Jest to rozwiązanie, które gwarantuje najwyższą jakość wykonywanych zdjęć i filmów. Aparat radzi sobie naprawdę dobrze z niwelowaniem przepaleń przy jednoczesnym zachowaniu szczegółów w cieniach. Można nim również wykonać zadowalające zdjęcia w nocy. Jeśli szukasz przyjemnego w użytkowaniu smartfona z dobrym aparatem, to REALME 9 będzie totalnym strzałem w dziesiątkę!