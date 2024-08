Broń z II wojny światowej. Nielegalny arsenał pod Chojnicami

Broń i amunicja były magazynowane w mieszkaniu i w garażu. Mężczyzna opowiedział niezbyt oryginalną historię pozyskania arsenału. Otóż jak stwierdził, broń znajdował w ziemi, podczas prac polowych i po prostu przywoził ją do swojego domu i garażu.

Na wypadek niekontrolowanego wybuchu wezwano też strażaków i służby medyczne. Broń i amunicję zapakowano do specjalnego samochodu, który przeznaczony jest do podejmowania niewybuchów.

Część amunicji, lufy i zamki zostały zabezpieczone do badań laboratoryjnych. Resztę materiałów zneutralizowali policyjni kontrterroryści.

50-latek z Chojnic może usłyszeć zarzuty. Jak czytamy w policyjnym komunikacie, mogą dotyczyć go zarzuty nielegalnego posiadania broni palnej i amunicji. Za takie przestępstwo grozi od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Policja podkreśla, że mimo iż od II wojny światowej minęło dużo czasu, zalegające w ziemi elementy uzbrojenia nadal pozostają niebezpieczne. Po znalezieniu takich przedmiotów należy powiadomić policję, która zweryfikuje, czy dany przedmiot jest niebezpieczny i zabezpieczy go do momentu przybycia patrolu minersko-saperskiego.

Należy pamiętać, by w przypadku znalezienia niewybuchów w ziemi, dokładnie poinformować służby o lokalizacji znaleziska. Należy powiedzieć też, jak wyglądają odkryte przedmioty i jakie są ich gabaryty oraz ilość. Pod żadnym pozorem nie należy ich dotykać, przenosić, wrzucać do ognia czy do wody.