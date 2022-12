Broń dalekiego zasięgu dla Ukrainy? Brytyjczycy określili warunki

The Guardian informuje, że sekretarz obrony Wielkiej Brytanii, Ben Wallace, powiedział, że byłby "otwarty" na dostawę dla Ukrainy systemów broni dalekiego zasięgu, gdyby Rosja nadal atakowała infrastrukturę cywilną i naruszała zasady konwencji genewskich . Te międzynarodowe umowy odnoszą się m.in. do przestrzegania podstawowych, humanitarnych zasad w czasie trwania wojny.

Nieustannie przeglądam systemy uzbrojenia, które moglibyśmy zapewnić. Mamy również potencjalne systemy uzbrojenia o większym zasięgu, a jeśli Rosjanie nadal będą atakować obszary cywilne i będą próbować naruszyć konwencje genewskie, będę otwarty na to, co zrobimy dalej – powiedział Wallace.

Wallace nie określił dokładnie, jakie systemy uzbrojenia dalekiego zasięgu Wielka Brytania mogłaby przekazać Ukrainie w przyszłości. Niewykluczone, że będą to kolejne systemy rakietowe wielokrotnego startu M270 MLRS, które pozwalają na rażenie celów znajdujących się w odległości do 80 kilometrów oraz potrzebne do nich pociski.