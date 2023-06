"Brama do piekła" na Syberii. Skrywa tajemnice Ziemi sprzed 650 tys. lat

Jak podaje portal Live Science na terenie kraterze Batagaika odkryto i pobrano próbki wiecznej zmarzliny mającej 650 tys. lat. Jest to najstarsza próbka znaleziona na Syberii oraz druga na świecie. Z kolei krater Batagaika zaczął się tworzyć w latach 60. XX wieku kiedy to w skutek wylesiania zniknęły drzewa zacieniające teren. Spowodowało to ogrzewanie gruntu, a następnie roztapianie wiecznej zmarzliny.