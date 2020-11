Bon 500 zł dla nauczycieli. Oto co zaproponują sieci z elektroniką

Koronawirus nie odpuszcza . Zgodnie z nowymi obostrzeniami, lekcje w klasach szkół podstawowych i średnich mają się odbywać w trybie nauki zdalnej . Aby wspomóc nauczycieli, każdy z nich dostanie bon na 500 zł do zakupu pomocy dydaktycznych.

Bon 500 zł – co kupić w Neonet?

Rzecznik prasowy Neonetu Mieszko Sibilski zwraca uwagę: - Przede wszystkim doradzamy, żeby zainwestować w nowe egzemplarze produktów do komunikacji: kamery internetowe oraz słuchawki z wbudowanymi mikrofonami. Warto też nabyć ergonomiczne klawiatury i myszy komputerowe.

Bon 500 zł – co kupić w x-kom?

Z kolei na inny sposób wykorzystania bonu zwraca uwagę Kamil Szwarbuła, rzecznik prasowy x-kom.pl: - W tej kwocie można znaleźć wiele przydatnych rzeczy do pracy nauczyciela. To może być jakieś oprogramowanie, dobrej jakości mikrofon, kamerka internetowa. Jednak ten bon potraktowałbym raczej jako kod zniżkowy na jakiś fajniejszy sprzęt. Wiadomo, że do większości zadań pedagogów wystarczyłby pewnie tablet z klawiaturą, ale lepszy sprzęt da po prostu większy komfort pracy. Można zatem pomyśleć o wymianie komputera na jakiś nowoczesny laptop czy desktop.