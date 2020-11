Bolał ją brzuch. Lekarze byli zaskoczeni, gdy odkryli przyczynę

Lekarze z Michigan Medicine w USA nie dowierzali, gdy otrzymali wyniki badań 36-letniej kobiety, która zgłosiła się do placówki z bólami brzucha. O niezwykle rzadkim przypadku opowiedzieli na łamach "The New England Journal of Medicine".

Pacjentka z bólami brzucha zgłosiła się do szpitala w USA. Lekarze nie dowierzali, gdy zobaczyli wyniki badań (YouTube)