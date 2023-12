Bojowy test AGEMA UGV. Bezzałogowiec, którego Ukraina mogła produkować

Dopiero co pisaliśmy o zniszczeniu przez ukraińskiego drona kamikadze kołowego pojazdu zaopatrzenia Rosjan , a tymczasem słyszymy, że jedno z najnowocześniejszych bezzałogowych urządzeń tego typu wesprze wojenny wysiłek Ukraińców. AGEMA UGV została przekazana Pułkowi Kraken nieodpłatnie, w ramach testowego wykorzystania tej konstrukcji w warunkach bojowych. Potwierdza to jeszcze raz duże znaczenie ukraińskiego frontu dla rozwoju technologii militarnych w Europie. Nie raz konflikt ten był już nazywany wielkim poligonem testowym dla narzędzi nowoczesnej wojny.

AGEMA waży 602 kilogramy i napędzana jest silnikiem spalinowym. Porusza się na czterech parach kół i posiada możliwości amfibii. Choć ukraińscy żołnierze otrzymali nieuzbrojoną wersję, to jest możliwość zamontowania na platformie różnorodnego uzbrojenia. Testowana wersja ma możliwość zapewnienia wsparcia logistycznego, prowadzenie rozpoznania, odpalania ze swojego pokładu dronów, ewakuacja z pola walki rannych, a nawet walka z wrogimi dronami i zapewnianie łączności. Platforma może przewieźć do 622 kilogramów ładunku na lądzie i 330 w trybie amfibii. Może też holować ładunek o masie do 544 kilogramów. Prędkość na lądzie dochodzi do 29 km/h a w wodzie do 5 km/h.