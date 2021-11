Boeing i General Atomics zbudują potężny laser dla amerykańskiej armii

Amerykańskie wojsko już wcześniej testowało i wykorzystywało broń laserową w swoich działaniach. Nie były to jednak urządzenia o tak dużej mocy. Jak informuje serwis Popular Science, w 2014 roku US Navy rozmieściła w Zatoce Perskiej laser, który podobno miał moc 30 kW. Z kolei w 2020 roku US Navy zademonstrowała broń jądrową rozmieszczoną na statkach, której moc wynosiła 150 kW.