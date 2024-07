Bobry walczą ze skutkami suszy. Wcześniej wyrządzały szkody

W Kolumbii Brytyjskiej, dwa dorosłe bobry, które budowały tamy i zalewiska, przeszkadzające lokalnym farmerom, zostały przesiedlone. Teraz będą mogły bez przeszkód tworzyć tereny podmokłe tam, gdzie są one potrzebne.

Jedno z tych zwierząt, które wcześniej doznało obrażeń, zostało poddane leczeniu w ośrodku Interior Wildlife Rehabilitation Society (IWRS). Po udanym procesie rekonwalescencji, para bobrów została uwolniona na terenie rezerwatu Indian Nooaitch. To właśnie tam ich działalność jest niezbędna do odtworzenia wysychających terenów podmokłych. IWRS przypomniało na swoim profilu w mediach społecznościowych, że odtwarzanie bagien zwiększa odporność na pożary i suszę, a jednocześnie pomaga chronić przed powodziami.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Nowa rola bobrów

Bobry zostały odłowione na prośbę właścicieli terenów w pobliżu Merritt w Kolumbii Brytyjskiej. Zadanie to powierzono biologowi Tomowi Willmsowi, który pod koniec czerwca tego roku zabrał zwierzęta do ośrodka IWRS, z którym regularnie współpracuje. IWRS to organizacja, która jest częścią projektu ochrony środowiska prowadzonego przez Nicola Valley Institute of Technology (NVIT), jak podała sama instytucja.

Publiczny nadawca CBC przekazał słowa biologów, którzy podkreślili, że polowania doprowadziły do "drastycznego" spadku populacji bobrów, co z kolei przyczyniło się do wysychania bagien. Zbyt mała liczebność bobrów oznacza, że za mało jest zalewisk tworzonych przez tamy, które utrzymują wilgotność bagien. Biolodzy sami zaczęli odbudowywać wzorowane na bobrzych konstrukcjach tamy i właśnie na tych terenach wypuszczane są zwierzęta, które były niechciane w innych miejscach.

Bobry w Polsce mogą odgrywać ważną rolę

W Polsce bobry odgrywają istotną rolę w ochronie ekosystemów. Zdolność tych gryzoni do budowania tam i zalewisk sprawia, że są one kluczowe dla utrzymania wilgotności terenów podmokłych i ochrony przed powodziami. Władze Sopotu postanowiły otoczyć opieką tamtejszą niewielką populację bobrów, oddając im część miasta we władanie. Energiczna praca zwierząt przyczyniła się do rewitalizacji natury na zurbanizowanym terenie, co jest doskonałym przykładem harmonijnej koegzystencji przyrody i infrastruktury miejskiej.

W ciągu ostatnich lat, w Sopocie naliczono już trzy rodziny bobrów, które zamieszkują obszary w pobliżu Potoku Swelini oraz Stawu Mazowieckiego. Ze względu na bezpieczeństwo zarówno zwierząt, jak i mieszkańców, na terenie Stawu Mazowieckiego ustanowiono użytek ekologiczny.

Wywołują kontrowersje, ale ratują hydrologię terenów

Bobry niejednokrotnie budzą kontrowersje ze względu na swoją działalność, która nie zawsze spotyka się ze zrozumieniem ludzi. Przykładowo, w Nowym Sączu, bobry zaatakowały czarną topolę, co zmusiło strażaków do interwencji, aby zabezpieczyć miejsce i usunąć zagrożenie dla użytkowników drogi wojewódzkiej. Mimo to, działalność tych gryzoni jest nieoceniona dla środowiska.