Bobry przyczyniają się do globalnego ocieplenia. Naukowcy są pewni

Badania dotyczące roli bobrów w tym procesie przeprowadzili naukowcy z University of Alaska w Fairbanks. Zostały one opublikowane w "Environmental Research Letters". Badacze skoncentrowali się na obszarze o powierzchni 430 kilometrów kwadratowych, znajdującym się w dolnym dorzeczu rzeki Noatak, w północno-zachodniej Alasce. Informacje na ten temat uzyskano za pomocą powietrznego obrazowania hiperspektralnego, które jest częścią programu NASA Arctic-Boreal Vulnerability Experiment.

Zmiany klimatu przyczyniają się do migracji tych ssaków do arktycznej tundry. Jak powszechnie wiadomo, bobry budują tamy, które spiętrzają wodę, co prowadzi do zalewania terenów pokrytych roślinnością.