Błąd Google zatruwa im życie. Od 9 lat nic się nie zmienia

Mężczyzna zniecierpliwiony częstymi wizytami przeprowadził własne śledztwo. Jak wyjaśnia Dziennik Wschodni, "w nawigację Google wpisał swój adres. Mapa zaprowadziła go pod budynki o tym samym numerze, ale w oddalonych o kilometr Kijanach. Ale gdy wpisał "Kijany 8", nawigacja wskazała jego dom". Doszło do pomyłki związanej z adresami. Jest ona jednak bardzo uciążliwa, bo w Kijanach pod numerami 8a, 8b, 8c, 8d znajdują się bloki, w których mieszka wiele osób. To dlatego wizyty pod adresem państwa Horeckich są tak częste.