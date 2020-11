Black Friday 2020. Najlepsze promocje [na żywo]

Telewizor LG NanoCell 55NANO79 55 cali z 3 tysięcy złotych na 2999 w Media Expert . NanoCell to technologia matryc LED, która zapewnia kontrast podobny do technologii OLED, a jednocześnie jest od niej tańsza.

Płyta główna ASUS TUF B450-PLUS GAMING z 400 na 350 zł w komputronik.pl. B450-PLUS GAMING to świetna podstawa do złożenia komputera do grania. Chociaż nie jest tak bogata w funkcje jak droższe modele, to w zupełności wystarczy graczom-amatorom.