Najnowsze Popularne Wiadomości Mobile Internet Militaria Technologie i nauka Wideo Najnowsze Popularne bitcoin Jan Domański 1 godzinę temu Bitcoin od nowego roku na fali. Można sporo zarobić Chwilowe trendy wzrostów i spadków na giełdzie papierów wartościowych, walut czy towarów to nic dziwnego. A co z wirtualnymi pieniędzmi? Czas od początku roku jest bardzo łaskawy dla inwestujących w kryptowalutę Bitcoin. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (Pixabay.com) Drugiego stycznia mieliśmy ostatnie większe załamanie, ale od tej pory Bitcoin niemalże nieprzerwanie zyskuje. Od niecałych 7 tysięcy dolarów zaraz po nowym roku, do ponad 8,5 tysiąca dolarów obecnie. To skok o prawie 23 procent. W skali niecałych 2 tygodni jest naprawdę spory. Jeśli zainwestowaliście w Bitcoiny mniej więcej od Wigilii Bożego Narodzenia do Nowego Roku, to możecie sprzedać swoją wirtualną walutę z niemałym zyskiem. Niekoniecznie aż 23-procentowym (w końcu tyczy się to obecnego kursu w porównaniu do minimum z konkretnie 2 lutego), ale znacznym. google Podziel się Po kiepskiej drugiej połowie 2019, Bitcoin znów zyskuje To wynik wychodzenia z długotrwałego częściowego załamania w drugiej połowie 2019 roku. Patrząc na historyczne wyniki kursów Bitcona w wyszukiwarce Google, można zauważyć, że od lipca kryptowaluta stopniowo traciła, a chwilowe wzloty nie były tak duże, aby zrównać kurs z tym z początku wakacji. Trzeba było wtedy zapłacić prawie 13 tysięcy dolarów za jednego Bitcoina. Analitycy sugerują, że może to być dłuższy trend. Na razie wzrost ustabilizował się, ale tendencja jest ciągle na plus. Bitcoin w najbliższym czasie powinien wciąż zyskiwać na wartości, choć już nie tak mocno jak w ostatnich dniach. Polub WP Tech 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne