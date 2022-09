Biblioteka WP Pilot. Nowa usługa startuje we wrześniu

Biblioteka WP Pilot powinna spotkać się ze szczególnym uznaniem kibiców, którzy nie zawsze mogą obejrzeć na żywo meczów swojej ulubionej drużyny. Usługa umożliwi powrót do wszystkich meczów transmitowanych przez Eleven Sports i do spotkań 2. Ligi piłki nożnej.

WP Pilot oferuje zróżnicowane pakiety subskrypcyjne. Pakiet MAXI + ELEVEN SPORTS kosztuje 59,99 zł miesięcznie i umożliwia dostęp do wszystkich kanałów na WP Pilot oraz czterech kanałów Eleven Sports. Pozwoli to na wygodne oglądanie filmów, seriali i programów rozrywkowych, z których większość dostępna jest w jakości Full HD, a także śledzenie wydarzeń sportowych w najwyższej jakości. Biblioteka umożliwi powroty do treści, które nas ominęły - wolisz mecz na żywo od odcinka ulubionego serialu? Wrócisz do niego po ostatnim gwizdku sędziego.